شاهد: امرأة تنتج الكهرباء بالمنزل ولم تتسلم فاتورة منذ 5 سنوات

حققت سيدة يابانية اكتفاءً ذاتيًا من الطاقة الكهربائية بنسبة 100%، إذ لم تتسلم فاتورة للكهرباء على مدار خمس سنوات!

وكانت اليابان ذات الكثافة السكانية العالية بلدا ذا موارد شحيحة للطاقة، خاصة بعد حادث فوكوشيما داييتشي النووي في عام 2011.

وكوسيلة للحد من استخدام الكهرباء في البلاد، بدأ عدد متزايد من الناس في توليد الكهرباء الخاصة بهم في السنوات الأخيرة.

ومن بين هؤلاء، فوجي توموكو، وهي امرأة تقيم في ضواحي طوكيو، كانت تعيش نمط حياة بصافي طاقة "صفر" ولم يكن لديها فاتورة كهرباء لمدة خمس سنوات.

ولدى منزل فوجي ثلاثة ألواح شمسية مثبتة على الشرفة التي تولد أكثر من كيلو وات في الساعة من الكهرباء كل يوم مشمس، وهو عشر متوسط ​​استهلاك الطاقة اليومي للأسرة اليابانية النموذجية.

وبصرف النظر عن الطاقة الشمسية، فوجي أيضًا تقوم بتوليد الكهرباء عن طريق ركوب دراجة تم ربطها بمعدات توليد الطاقة.

وقالت فوجي "بعد استخدام الطاقة الشمسية، سوف أضع جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي على عجلة القيادة وأرسل بريدا إلكترونيا أثناء ركوب السيارة".

ولتوفير الكهرباء، لا تملك فوجي ثلاجة، أو مكيف الهواء أو موقد غاز في المنزل، وبدلا من ذلك، لتخزين المواد الغذائية، قالت إنها تملأ حاوية ذاتية التصميم مع المياه التي يمكن أن تبقي بشكل طبيعي الغذاء باردًا.

ولخفض درجة حرارة الغرفة، تضع فوجي حقيبة بشكل معين على الرف الذي يقطر المياه، ولطهي الطعام، قالت إنها تستخدم موقدا يعمل بالطاقة الشمسية والطاقة المنزلية.

والآن فوجي تستخدم فقط القليل جدًا من الكهرباء للإضاءة ولتشغيل الغسالة التي لا يزيد استهلاكها عن كيلووات واحد في الساعة من الكهرباء كل يوم.

وبينما تدفع عائلة يابانية نموذجية فاتورة شهرية للمرافق تقدر بحوالي 4000 ين (حوالى 37 دولارًا أمريكيًا) فان فوجي تستهلك أقل من عشر الطاقة التي يستخدمها الآخرون.

وقالت فوجي "توليد الكهرباء الخاصة بي والعيش بطاقة صديقة للبيئة أمر ممتع، قد يتسبب الأمر في بعض المضايقات في بعض جوانب حياتي، ولكن ذلك يعتمد على كيف نفكر في ذلك. لماذا لا تأخذ على المضايقات باعتبارها مثيرة للاهتمام وأيضا باعتبارها طريقة صحيحة لعيش حياتك؟"

جذبت فوجي الكثير من الاهتمام، وقد دعيت لتقديم أفكارها حول الحفاظ على الطاقة للناس في جميع أنحاء اليابان، ونشرت كتابا حول هذا الموضوع.