شاهد: الهند ترفع أعلى علم للبلاد قرب الحدود مع باكستان

أعادت الهند رفع أعلى علم للبلاد على عمود بطول 360 قدما (نحو 110 أمتار) بالقرب من الحدود الباكستانية في ولاية البنجاب الشمالية قبل يومين من عيد استقلالها.

يذكر أن العلم الذى يبلغ قياسه 120 قدمًا و80 قدمًا، قد تم إنزاله في أبريل بسبب مشاكل الصيانة، إذ تضرر بسبب الرياح ذات السرعة العالية ثلاث مرات منذ رفعه على حدود "عطاري – واجاه" هذا العام.

وقال راجيف شكري، مسؤول الحكومة المحلية، إن العلم رفع منذ بضعة أيام للاحتفال بالعيد الكبير بمناسبة يوم الاستقلال في 15 اغسطس.

وعندما رفعت الهند العلم في مارس/آذار، رفعت السلطات الباكستانية علما أحمر وشوهدت مخاوف أمنية، مدعية أن القطب مجهز بكاميرات مراقبة، كما قررت باكستان أيضا تثبيت قطب أطول حجمًا بالقرب من الحدود.

وسوف يحتفل البلدان هذا العام بمرور 70 عاما من الاستقلال عن الحكم البريطاني الذى استمر لقرون.

غير أن الاحتفالات بالعلامة الاستقلالية تكسوها مسحة حزن، حيث إنها تذكر بالفصل الدموي الذي مات فيه مئات الآلاف.

وحققت الهند استقلالها عن الحكم الاستعماري البريطاني في 15 أغسطس 1947.