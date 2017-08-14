شاهد: الألعاب النارية تضيء سماء جنيف في مهرجان الصيف

شهدت جنيف واحدًا من أعظم عروض الألعاب النارية بالعالم في ختام المهرجان الصيفي السنوي الذي زخر بحضور الآلاف من الجماهير، السبت.

واستمر "عرض التنفس" فوق بحيرة جنيف لمدة 50 دقيقة، وأظهر مجموعة متنوعة من التسلسلات المحددة للموسيقى.

"ليس فيتس دي جينيف" أو مهرجان جنيف، يقام سنويا منذ قبل 94 عاما، ويستمر لمدة 10 أيام، في الأيام الأولى من أغسطس ويرحب بالحفلات الموسيقية والعروض، وعروض فناني الشوارع وركوب الخيل.

ويعتبر هذا الحدث السياحي الأكثر أهمية في سويسرا لنحو مليون و200 ألف شخص يحضرون المهرجان كل عام.

هذا العام، وللمرة الأولى، كانت طائرة مياه جنيف الشهيرة جزءا من المعرض، الذي سر العديد من المتفرجين.

وفى العام القادم سيصوت شعب جنيف ليقرر ما اذا كان المهرجان سيخفض إلى أسبوع واحد فقط أم لا.