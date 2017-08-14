البث الحي
منوعات

شاهد: الألعاب النارية تضيء سماء جنيف في مهرجان الصيف

14/8/2017

شهدت جنيف واحدًا من أعظم عروض الألعاب النارية بالعالم في ختام المهرجان الصيفي السنوي الذي زخر بحضور الآلاف من الجماهير، السبت.

واستمر "عرض التنفس" فوق بحيرة جنيف لمدة 50 دقيقة، وأظهر مجموعة متنوعة من التسلسلات المحددة للموسيقى.

"ليس فيتس دي جينيف" أو مهرجان جنيف، يقام سنويا منذ قبل 94 عاما، ويستمر لمدة 10 أيام،  في الأيام الأولى من أغسطس ويرحب بالحفلات الموسيقية والعروض، وعروض فناني الشوارع وركوب الخيل.

ويعتبر هذا الحدث السياحي الأكثر أهمية في سويسرا  لنحو مليون و200 ألف شخص يحضرون المهرجان كل عام.

هذا العام، وللمرة الأولى، كانت طائرة مياه جنيف الشهيرة جزءا من المعرض، الذي سر العديد من المتفرجين.

وفى العام القادم سيصوت شعب جنيف ليقرر ما اذا كان المهرجان سيخفض إلى أسبوع واحد فقط أم لا.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)