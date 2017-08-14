شاهد: أول محطة طاقة شمسية عائمة ذاتية الصنع بالصين

تم ربط محطة طاقة شمسية عائمة، تعرف أيضًا بمحطة توليد الطاقة الكهروضوئية، بالشبكة الوطنية وبدأ تشغيلها يوم الجمعة في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشغيانغ شرقي الصين.

وتغطي محطة الطاقة مساحة 28 هكتارًا على بحيرة، وباستثمارات إجمالية تبلغ 170 مليون يوان (أكثر من 25 مليون دولار أمريكي)، ويمكن أن تنتج 20 مليون كيلو وات/ساعة سنويًا وتخفض انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 20 ألف طن.

وبدأت أعمال البناء في محطة الطاقة الشمسية العائمة في هانغتشو، وهى إحدى أكبر الشركات في الصين، في يناير، وهي مصنوعة من مواد صديقة للبيئة.

ويعتبر هذا المصنع أول مصنع للطاقة الشمسية العائمة المصممة ذاتيًا وذاتية الصنع في الصين.