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تعرف على "الرياضات الأربع" الأكثر فعالية لفقدان الوزن

الاسكواش إحدى الرياضات التي تساعد بفعالية في فقدان الوزن
الاسكواش إحدى الرياضات التي تساعد بفعالية في فقدان الوزن
14/8/2017

أفادت دراسة حديثة، بأن الملاكمة والاسكواش والتجديف والسباحة أكثر الرياضات مساعدة في فقدان الوزن.

كما أفادت الدراسة البريطانية الصادرة عن جامعة نوتنغهام ترنت، بأن ممارسة التلاميذ للتمارين الرياضية المكثفة خلال اليوم الدراسي تحسن من مستوى انتباههم وتركيزهم.

وانتهى علماء الرياضة إلى أن التلاميذ يصبحون أكثر ذكاء وأسرع من الناحية الذهنية بعد سلسلة من السباقات القصيرة وجولات مشي طويلة بعض الشيء.

وتؤدي ممارسة النشاط الرياضي المعتاد إلي تقليل خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والشرايين ومضاعفات السمنة، حسبما أفادت دراسة جديدة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب.

وأوضحت الدراسة أن التوصيات تشير إلى ضرورة ممارسة النشاط الرياضي المعتدل لـ 150 دقيقة أسبوعيًا، أو المكثف لحوالي 75 دقيقة أسبوعيًا، حيث إن القيام بمجهود بدني قليل من شأنه أن يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والشرايين.

وتربط العديد من الدراسات بين أمراض القلب والسمنة، وتشير إلى أن زيادة الوزن له تأثير مباشر على الصحة العامة وعلى عمل الشرايين بما يعرض القلب للعديد من الأضرار.

وتعتبر السمنة -حسب العديد من الدراسات- عامل خطورة مباشرا للإصابة بأمراض القلب والشرايين وارتفاع الدهون في الدم مثل (الدهون الثلاثية، الكوليسترول الضار) وانخفاض الكوليسترول النافع ويزداد خطر الإصابة عندما تتركز البدانة في منطقتي الصدر والبطن.

ولفتت دراسات كثيرة إلى أن معدل حدوث أمراض القلب والشرايين قد يتضاعف إلى ثلاث مرات عند البدناء مقارنة بغيرهم.. وأن احتمال زيادة انسداد الشرايين يزداد حتى لو زاد الوزن بمعدل 10% عن الوزن الطبيعي.

وكان طبيعيا أن تبحث دراسة علمية حديثة -أشرف عليها باحثون بريطانيون- عن الرياضات التي يمكن اعتبارها مفتاحا ذهبيا لفقدان الوزن الزائد، بما يعزز من الحفاظ على الصحة العامة وتجنب آثار السمنة ومضاعفاتها.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال باحثون إن الملاكمين يمكنهم حرق 800 سعر حراري على مدى ساعة في الحلبة، ما يجعلها أكثر الرياضات فعالية لفقدان الوزن، مبررين ذلك بأن تدريب الملاكمة يعد أكثر فعالية لأنه مكثف ويشمل اشتراك مجموعات من العضلات.

وأشار الباحثون إلى أن لعبة الاسكواش تعد فعالة للغاية، حيث حرق الرياضيون 748 سعرا حراريا في الساعة، لافتين إلى أن الحركة المستمرة تبني القوة العضلية والقدرة على التحمل في الجزء السفلي من الجسم في حين أن الحركات المائلة والمنعطفات تزيد من المرونة في الظهر والبطن.

وجاء التجديف ثالثا في 740 سعرًا حراريًا لكن فقط إذا كنت تفعل ذلك على نهر أو بحيرة، لكن تنخفض السعرات الحرارية المحترقة ​​إلى 440 سعرا حراريا إذا كان هذا على آلة التجديف في الصالة الرياضية.

وجاءت السباحة في المركز الرابع لكن فقط إذا كنت تفعل الزحف الأمامي أو فراشة، الذي يحرق 680 سعرا حراريا في الساعة، بينما أشارت الدراسة إلى أن المشي يفقد الجسم (136 سعرا حراريا في الساعة)، بينما يفقد "تنظيف المنزل" الشخص نحو 102 سعر حراري في الساعة.

المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط
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