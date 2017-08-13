شاهد: 80 ألف متسابق لجمع ملايين الدولارات لصالح 950 جمعية خيرية

حلّ نحو 80 ألف شخص ضيوفا على شوارع سيدني الأحد للمشاركة في سباق (سيتي 2 سيرف) السنوي لجمع حوالي 3.5 مليون دولار أسترالي (2.76 مليون دولار أمريكي).

وتجمع آلاف الأشخاص في هذا الحدث السنوي في مدينة سيدني الأسترالية في سباق خيري يستهدف جمع أموال لصالح أكثر من 950 جمعية خيرية.

كان أسرع وقت لإنهاء السباق الممتد لـ14 كيلومترا، الذي يبدأ من مركز مدينة سيدني حتى شاطئ بوندي الشهير، هو 42 دقيقة و16 ثانية.

وفاز " هاري سمرز" بالسباق للعام الثاني على التوالي.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن " سيليا سولوهرن" كانت أول امرأة تستكمل الطريق الذى يبلغ طوله 14 كيلومترا في غضون 47 دقيقة و 11 ثانية. أخذت كورت فيرنلي ميدالية ذهبية للمعوقين ثلاث مرات سباق الكرسي المتحرك.

وبدأ سباق "سيتي 2 سيرف" عام 1971 بما يزيد قليلا على ألف و500 متسابق في ذلك الوقت.

وقد دفعت المدينة حوالي (3.16 مليون دولار أمريكي) هذا العام لمئات من الجمعيات الخيرية، وفقا لموقع السباق الرسمي.