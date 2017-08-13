شاهد: مهرجان الأزياء في إندونيسيا ينافس مهرجان السامبا

شدّ موكب مهرجان الأزياء في نسخته السادسة عشرة، أنظار الجمهور الإندونيسي في مدينة "جيمبر" بجاوة الشرقية (الأحد).

وكان الموكب تتويجا للمهرجان السنوي، الذي نظم خلال الفترة من التاسع حتى الثالث عشر من أغسطس/ آب، وكان "النصر" فكرته الرئيسية.

وبرزت خلال الموكب، أزياء لا تمثل فقط تقاليد وثقافات إندونيسيا بل تمثل أيضا الموضة العالمية الشائعة.

وتنافس أكثر من ألف مشارك من كافة الأعمار على جوائز الحدث الذي استمر لخمسة أيام.

ويعتقد المنظمون أن مهرجان "جيمبر" سوف ينافس قريبا أحداثا مماثلة، مثل موكب روز في مدينة "باسادينا" الأمريكية – وحتى مهرجان ريو دي جانيرو.