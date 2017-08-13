البث الحي
منوعات

شاهد: مهرجان الأزياء في إندونيسيا ينافس مهرجان السامبا

13/8/2017

شدّ موكب مهرجان الأزياء في نسخته السادسة عشرة، أنظار الجمهور الإندونيسي في مدينة "جيمبر" بجاوة الشرقية (الأحد).

وكان الموكب تتويجا للمهرجان السنوي، الذي نظم خلال الفترة من التاسع حتى الثالث عشر من أغسطس/ آب، وكان "النصر" فكرته الرئيسية.

وبرزت خلال الموكب، أزياء لا تمثل فقط تقاليد وثقافات إندونيسيا بل تمثل أيضا الموضة العالمية الشائعة.

وتنافس أكثر من ألف مشارك من كافة الأعمار على جوائز الحدث الذي استمر لخمسة أيام.

ويعتقد المنظمون أن مهرجان "جيمبر" سوف ينافس قريبا أحداثا مماثلة، مثل موكب روز في مدينة "باسادينا" الأمريكية – وحتى مهرجان ريو دي جانيرو.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)