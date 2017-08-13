شاهد: مدينة تستعد لكسوف الشمس وكأنه "كارثة"

تستعد مدينة "ديبو باي" في ولاية أوريغون لخوض تجربة أول كسوف شمسي كامل تشهده أمريكا بأكملها في قرن وكأن كارثة على وشك أن تحل على المدينة الساحلية المطلة على المحيط الهادي.

وتقع المدينة، التي يقطنها ألف و500 شخص فقط وليس بها إلا إشارة مرور واحدة، قرب المنطقة التي سيبدأ فيها ظهور الكسوف الكلي في 21 من أغسطس/آب قبل أن يبدأ رحلة عبر 14 ولاية أمريكية تمتد حتى المحيط الأطلسي.

وأثار هذا الموقع مخاوف من أن موجة هائلة من الزائرين ستتدفق على ديبو باي لمشاهدة اللحظة الأولى للكسوف الكلي، وبسبب قرب ديبو باي من صدع جيولوجي تقول رئيسة بلدية المدينة باربرا ليف إن استعدادات الزلازل وموجات المد العاتية (تسونامي) أمر معتاد لسكان المدينة.

وقالت إن المجتمع يتمرن على مواجهة كارثة كبرى منذ أعوام عديدة، وإن الكثير من استعدادات استقبال الكسوف تماثل في بعض الأوجه استعدادات الكوارث، وأضافت أن أحد التحديات الكبرى هو توقع عدد من سيأتون إلى المدينة.

وقد حجز الزوار كل الغرف المتاحة في فنادق المدينة القليلة ومواقع التخييم منذ أشهر، وتتراوح تقديرات الحشود التي ستتدفق على المدينة بين آلاف ومئات الآلاف.

وبدأ التخطيط الجدي لاستعدادات الحدث منذ ثمانية أشهر وشمل استئجار المدينة لدورات مياه متنقلة وشراء سلال مهملات إضافية وآلاف النظارات الواقية لتوزيعها مجانا في مركز الإطفاء المحلي.

ووزعت المدينة أيضا منشورات تنصح فيها السكان بتخزين الطعام والدواء والغاز والنقود السائلة وتوقع اختناقات مرورية.

ومشهد الكسوف الشمسي الكلي الذي ستشهده البلاد هو الأول في 99 عاما الذي يغطي الولايات المتحدة بأكملها، ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.