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شاهد: علماء يستفيدون من الحرارة الأرضية في تدفئة وتبريد المنازل

13/8/2017

يبحث العلماء في أستراليا عدة طرق، للحد من فواتير الطاقة المنزلية من خلال الاستفادة من الحرارة الأرضية وذلك باستخدام الحرارة التي تنتجها الأنابيب المستخدمة في المنازل.

ففي داخل البنية التحتية في كانبيرا تكون درجة الحرارة، دائما 22 درجة مئوية (71.6 فهرنهايت) ويرجع الفضل في ذلك إلى وجود قاعدة كبيرة من مصادر التدفئة الحرارية الأرضية ونظام التبريد التي تم تركيبها منذ سنوات عديدة، والنظام يأخذ الحرارة ثابتة من الأرض ويمررها من خلال أنابيب المبنى للحفاظ على درجة حرارة ثابتة في الداخل.

ويعمل العلماء على تعميم هذا النظام والذي يعتبر اقتصاديا وناجعا رغم أن طريقته تبدو "غير عادية" ويستخدم منذ حوالي 20 عاما لبقية المناطق في أستراليا.

ونظام التدفئة والتبريد المستخدمة من قبل منظمة (علوم الأرض) في أستراليا، كما يقول أحد المتحمسين لإدخاله في بقية المناطق، بدا لديه "غامضا وغير عادي" بكل هذه الثقوب الكثيرة على المنازل.

ويعمل النظام، كما يقول المهندسون بطريقة، اعتراض الحرارة الأرضية خلال فصل الصيف إلى داخل الأرض لتبريد المنازل، أمّا في الشتاء فيتم سحب الحرارة الأرضية إلى الخارج للاستفادة منها في التدفئة.

واستخدام مصادر الحرارة الأرضية في أنظمة التدفئة والتبريد الأرضية تكون فقط فعّالة في المناخات ذات الصيف الحار والشتاء البارد.

ويجد هذا النظام المستخدم منذ 20 عاما في بعض المناطق في أستراليا، رواجا كبيرا الآن مع التوجه العام لاستخدام الطاقة النظيفة والرخيصة، مما يشجع على تعميمه على مناطق كثيرة في أنحاء البلاد.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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