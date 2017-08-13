شاهد: احتجاجات لسكان برشلونة ضد زيادة أعداد السائحين

نظم العشرات من سكان مدينة برشلونة الإسبانية وقفة احتجاجية على شاطئ المدينة ضد زيادة أعداد السائحين القادمين للمدينة.

وقال السكان إن زيادة أعداد السائحين تسبب في ارتفاع قيمة إيجارات الشقق السكنية في المدينة، ما دفع سكان المدينة إلى مغادرة وسط المدينة.

ويقول السكان إن زيادة أعداد السائحين نتج عنه انفلات أخلاقي، من قبل السائحين، وخصوصا في منطقة وسط المدينة.

وارتدى السكان قمصانا كتب عليها باللغة الكتالونية "برشلونتا ليست للبيع"، في إشارة لضاحية "برشلونتا" التي تقع على ساحل المدينة، كما حملوا لافتات كتب عليها "منزلي ليس منزلك".

وتسهم السياحة بنسبة 11% من إجمالي الدخل في إسبانيا، التي زارها أكثر من 75 مليون سائح العام الماضي.

وارتفع عدد السائحين القادمين إلى إسبانيا خلال الشهور الستة الأولى من 2017 بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي.