البث الحي
منوعات|إسبانيا

شاهد: احتجاجات لسكان برشلونة ضد زيادة أعداد السائحين

12/8/2017

نظم العشرات من سكان مدينة برشلونة الإسبانية وقفة احتجاجية على شاطئ المدينة ضد زيادة أعداد السائحين القادمين للمدينة.

وقال السكان إن زيادة أعداد السائحين تسبب في ارتفاع قيمة إيجارات الشقق السكنية في المدينة، ما دفع سكان المدينة إلى مغادرة وسط المدينة.

ويقول السكان إن زيادة أعداد السائحين نتج عنه انفلات أخلاقي، من قبل السائحين، وخصوصا في منطقة وسط المدينة.

وارتدى السكان قمصانا كتب عليها باللغة الكتالونية "برشلونتا ليست للبيع"، في إشارة لضاحية "برشلونتا" التي تقع على ساحل المدينة، كما حملوا لافتات كتب عليها "منزلي ليس منزلك".

وتسهم السياحة بنسبة 11% من إجمالي الدخل في إسبانيا، التي زارها أكثر من 75 مليون سائح العام الماضي.

وارتفع عدد السائحين القادمين إلى إسبانيا خلال الشهور الستة الأولى من 2017 بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من منوعات

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)