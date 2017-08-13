السعودية: التحقيق مع داعية طلب عدم الدعاء لفنان كويتي

أحالت وزارة الثقافة والإعلام السعودية داعية يمنيا يقيم في المملكة إلى لجنة متخصصة بمخالفات النشر للتحقيق معه واتخاذ إجراء بحقه

بعدما طلب في تغريدة عدم الدعاء للفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا كونه شيعيا.

ونشر الداعية الشيخ "علي الربيعي" التغريدة يوم الجمعة قبيل الإعلان عن وفاة الفنان الكويتي في لندن عن 78 عاما بعد مسيرة فنية امتدت خمسين عاما جعلته من أشهر الممثلين في الخليج.

وكتب الربيعي لمتابعيه على تويتر وعددهم اكثر من 289 ألف مستخدم "لا يجوز للمسلم الدعاء لعبد الحسين عبد الرضا لكونه رافضيا إيرانيا مات على الضلالة، وقد نهي الله المسلمين أن يدعوا بالرحمة والمغفرة للمشركين".

وأثارت التغريدة حفيظة آلاف المستخدمين الذين ردوا على الشيخ اليمني منتقدين موقفه من الفنان الذي اشتهر بأدواره التلفزيونية والمسرحية الساخرة في أعمال كانت كثيرا ما تنتقد السياسات في الدول العربية والعالم.

والأحد، أعلنت السلطات السعودية التحقيق مع الداعية. وكتب المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي على حسابه في تويتر إن الوزارة أحالت الداعية "إلى لجنة مخالفات النشر بسبب مخالفته نظام المطبوعات والنشر".

وحذف الربيعي التغريدة، لكنه أعلن أنه ينوي "رفع قضايا تشهير ضد الصحافة والأفراد الذين وجهوا لي إساءات"، قبل أن يعتذر الأحد إلى الكويت، قائلا "أعتذر لإخواني شعب الكويت عن سوء الفهم الذي وصلهم (…) وأسأل الله أن يرحم أموات المسلمين الموحدين وأن يتغمدهم برحمته".