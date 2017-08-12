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شاهد: لحظة ميلاد وحيد القرن من فصيلة نادرة

12/8/2017

وضعت أثنى وحيد القرن الأبيض أول مولود لها في حديقة الحيوان ببلدة "آرنم" الهولندية الخميس الماضي.

واستطاع السكان المحليون متابعة الولادة في بث مباشر على موقع الحديقة على الإنترنت.

وكانت أنثى وحيد القرن وتدعى "إزالا" قد وضعت عجلها الأول في يناير/كانون الثاني 2016 لكنه لم يعش، وربما يعود ذلك إلى عدم اتساع قناة الولادة بما فيه الكفاية وقلة خبرة الحيوان في أول مرة وفق بيان لحديقة حيوان رويال بورجرز.

ونظرا لقلة خبرة الأمومة لا يستطيع رؤية الأم وعجلها سوى العاملين في حديقة الحيوان حتى الآن.

ولحديقة حيوان "آرنم" الهولندية نسب نجاح عالية في تربية وحيد القرن الأبيض المهدد بالانقراض، إذ ولد لديها 6 وحيد قرن خلال الـ 17 عاما الماضية.

المصدر : رويترز
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