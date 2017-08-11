شاهد: مقهى في أستراليا يطلب من الرجال دفع رسوم إضافية

يفرض مقهى في ملبورن بأستراليا على زبائنه من الرجال دفع رسوم إضافية تبلغ نسبتها 18% عن أسبوع واحد شهريا لرفع مستوى الوعي حول الفجوة في الأجور بين الجنسين.

وقالت مالكة المقهى لوسائل الاعلام المحلية إن المقهى الكائن في ملبورن يفرض رسوما على الزبائن الذكور بنسبة 18 %، لإلقاء الضوء على مسألة الفوارق في الأجور بين النساء والرجال مشيرة إلى ان الرسوم ليست إلزامية وأنها لن "تركل" الرجال من المقهى إذا رفضوا الدفع.

وأكدت أن الضريبة اختيارية للرجال الذين يرغبون بدفع الضريبة، وأشارت إلى أن هذا النظام يطبّق لمدة أسبوع واحد في الشهر وذلك بهدف تحريك الرأي العام حول عدم المساواة بين الرجل والمرأة وليس لأهدف مادية.

وقالت إنها حتى الآن لم تصطدم برفض زبائنها من الرجال دفع هذه الضريبة، على الرغم من ظهور علامات عدم الرضا على وجوه البعض.

واختارت صاحبة المقهى هذه النسبة تحديدًا 18%، لأنها النسبة نفسها التي تزيد بها أجور الرجال عن النساء، بحسب إحصاءات عام 2016، وهو ما يعني أن المرأة تحصل 82% من أجر الرجل بالرغم من أنها تقوم بالعمل، ولتحقق دخل الرجل عليها العمل لمدة 65 يومًا إضافيًا كل عام.

والعائدات من الرسوم الإضافية ستذهب إلى مؤسسة خيرية.

يقع مقهى "هاندسوم هير" في برونزويك في ضاحية ملبورن.