شاهد: فرهاد الأفغاني " بيكاسو الصغير"

اشتهر الطفل الأفغاني فرهاد نوري (10 سنوات) في مخيمات اللاجئين في صربيا باسم "بيكاسو الصغير" بسبب إتقانه للرسم، وإعجابه بالرسام الإسباني الشهير بابلو بيكاسو.

وقام الطفل الأفغاني برسم العديد من الشخصيات السياسية والفنية من بينها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والنجمة السينمائية أنجيلينا جولي، والفنان العالمي سلفادور دالي، ولاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش وغيرهم.

وعائلة نوري واحدة من آلاف العائلات العالقة على الحدود الصربية، بحثاً عن طريقة للوصول إلى أوربا الغربية، بعد أن أغلقت الحدود في وجوههم، بسبب تصاعد المشاعر المعادية للمهاجرين.

وغادرت العائلة منزلها قبل عامين، مع أملها في بدء حياة جديدة في دولة الاتحاد الأوربي. وقد تم احتجازهم في صربيا عن طريق تشديد القيود المفروضة على الهجرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوربي.

والأسبوع الفائت شددت المجر قوانين اللجوء، ما يعني أن قدرة اللاجئين في صربيا على الوصول إلى أوربا باتت أصعب.

وتنقلت عائلة فرهاد التي تركت أفغانستان بين تركيا واليونان قبل أن تصل إلى صربيا وقال فرهاد إن أسرته ترغب في اللجوء إلى سويسرا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وأوضح الصغير فرهاد أنه يتمنى أن يصبح رساماً ومصوراً فوتوغرافياً وأن يعزف على آلة الغيتار.

والتحق فرهاد بفصول فنية بعد أن لاحظ العاملون في مخيم المهاجرين موهبته الفنية.

من الموضوعات المفضلة لنوري صورة سلفادور دالي، هاري بوتر وبابلو بيكاسو، ويقول إنه يعيد رسم الصور التي يجدها على الإنترنت.

ويعرض فرهاد أعماله الفنية في مقهى عام في بلغراد وهي المرة الأولى، حيث يبيع الأعمال الفنية للتبرع بها لإجراء جراحة لطفل صربي، وتقول أنيتا ميليف، التي تعمل مع نوري كعضو في مؤسسة اللاجئين، إن الأموال التي يتم جمعها من بيع اللوحات تذهب لصالح الصبي الذي يخضع حاليا للعلاج في باريس.

ووفقا لما ذكرته وكالة اللاجئين التابعة للحكومة الصربية، فإن الأطفال يمثلون نحو 40 في المئة من 4 آلاف و500 مهاجر موجودون حاليا في صربيا.