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شاهد: باحث مصري يستخدم ورق الألومنيوم في إنتاج الوقود الحيوي

10/8/2017

تمكن باحث دكتوراه مصري من شق اسمه في عالم الهندسة الكيميائية بتمكنه من استغلال رقاقات الألومنيوم في اختراع مادة محفزة تساعد في إنتاج الوقود الحيوي ما يحافظ على البيئة.

وقد احتفت العديد من الدوريات العلمية بإنجاز أحمد إبراهيم، خريج كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي، والباحث في جامعة كوينز في بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية، والذي حظي اختراعه بإشادة عدد من وسائل الإعلام البريطانية والعالمية.

"الجزيرة مباشر" استضافت إبراهيم حيث قام بتوضيح تجربته على الهواء مباشرة.

وكشف إبراهيم أن من أهم الفوائد التطبيقية لتجربته أنها تفتح الباب للاستفادة من مخلفات أوراق الألمونيوم التي يجري تغليف الأطعمة الساخنة بها، وتستخدم على نطاق واسع حول العالم.

كما أوضح أن هذه التجربة تفتح بابا مهما لإنتاج الوقود الحيوي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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