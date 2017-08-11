بالصور: بلدة أيرلندية نائية يحكمها "جدي"

سيصبح جَدِي "ملكا " على سكان بلدة كيلورجلين الريفية الصغيرة في جنوب غرب أيرلندا وذلك لأيام قليلة.

وخلال مهرجان "باك فير " وهو أحد أقدم المهرجانات في أيرلندا يحضر سكان بلدة كيلورجلين جديا جبليا من موطنه ويتوجونه ملكا للمهرجان خلال فترة إقامته.

وخرج الجدي الملك لهذا العام في موكب عبر البلدة الخميس حيث قامت بتتويجه ملكة المهرجان وهو لقب يمنح لتلميذة من سكان البلدة، وبدا الجدي "مستريحا " رغم لحظات الارتباك أثناء مراسم التتويج.

وقال بن هنري (25 عاما) وهو من منطقة كيلارني إنه شاهد المهرجان على مدى الأحد عشر عاما الأخيرة لذا فهذا ليس جديدا عليه، لكن كان الأمر غريبا عليه بعض الشئ عندما انتقل إلى أيرلندا من إنجلترا.

ويتضمن المهرجان موسيقى واستعراضات في الشوارع بالإضافة لمعرض للخيول.

ولا تعرف أصول هذا المهرجان، لكن السكان المحليين لديهم نظريات كثيرة من بينها قصة لعنزة وحيدة فرّت من جنود القائد العسكري "أوليفر كروميل" لتأتي إلى بلدتهم.

ويقول المنظمون إن المهرجان يعود للسنوات الأولى من القرن السابع عشر.