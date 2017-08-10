725 دولارا للإقامة ليلة واحدة في منزل طفولة ترمب

صار بمقدور زوار مدينة نيويورك الإقامة في منزل طفولة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من خلال الحجز على موقع "إيربنب".

ومقابل 725 دولارًا في الليلة، يمكن لـ20 شخصا الإقامة في المنزل على طراز تيودور والذي يتضمن خمس غرف نوم، والذي بناه والد دونالد ترمب فريد في حي جامايكا إستيتس في كوينز.

ووفقا للإعلان "لم يتغير الكثير منذ أن كانت عائلة ترمب تعيش هنا.. المطبخ الأصلي، والمفروشات الفخمة التي تمثل النمط والثراء الذي كانت عائلة ترمب تعيش فيه ".

وعرضت شركة "باراماونت ريالتي" المنزل بالمزاد لمشتري قام بعد ذلك ببيعه لمستثمر صيني بمبلغ 1,2 مليون دولار، بعد فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر/تشرين ثان، ويجري الآن تأجيره للجمهور على موقع "إيربنب" على الانترنت.

وعاش والدا ترمب في المنزل عندما ولد الرئيس الحالي، حسبما أكد مالك شركة "باراماونت ريالتي" ميشا هاغاني، الأربعاء.

وانتقلت الأسرة إلى منزل مختلف في نفس المنطقة عندما كان ترمب في الرابعة من عمره.