شرطة لندن تتوصل لهوية رجل دفع سيدة أمام حافلة – فيديو

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شخص بوسط العاصمة لندن على صلة بلقطات مصورة أظهرت رجلا دفع سيدة لتسقط أمام حافلة وهو يمارس رياضة الجري.

واحتجز المشتبه به، 41 عاما، في مركز للشرطة بجنوب لندن للاشتباه بإحداث ضرر بالغ بجسد المرأة البالغ عمرها 33 عاما.

ووفقا للشرطة، فقد جرت واقعة التعدي في الخامس من مايو/ أيار الماضي، عندما كانت السيدة تعبر جسر بوتني باتجاه محطة للمترو. وظهر الشخص خلال اللقطات المصورة وهو يمارس رياضة الجري بالقرب من أحد المارة، ثم قام بدفع السيدة بقوة نحو الحاجز، حيث كادت تسقط أسفل حافلة قادمة.

وانحرفت الحافلة، وتمكنت من تفادي السيدة بصعوبة بالغة.

وقالت الشرطة إن ذلك الشخص عاد من الاتجاه المقابل بعد حوالي 15 دقيقة وواصل الجري عندما حاولت السيدة التحدث إليه.

وكانت الشرطة البريطانية قد بثت هذا الأسبوع اللقطات التي وثقتها كاميرات المراقبة، طلبا للمساعدة في تعقب المعتدي، لأن التحقيق في هويته لم ينجح في التوصل إليه.