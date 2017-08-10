شاهد: معاقون بمصر يصنعون أجهزة تعويضية لأمثالهم من الفقراء

افتتح مصنع متخصص في إنتاج الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة فرعا له في القاهرة لتصنيع أطراف صناعية للفقراء ذوي الإعاقة. لكن العاملين به هم أيضا من المعاقين.

ويتبع المصنع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وهي جمعية مدنية تعمل في مجال التنمية الاجتماعية والثقافية بمصر.

واستُخدم تمويل قيمته 91 ألف دولار من الحكومة اليابانية في إنشاء قسم الأجهزة التعويضية في المصنع.

وقال ميشال سعد، منسق برنامج "إرادة" إن الهدف الأساسي من المشروع هو التأكيد على أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أشخاص فاعلون في المجتمع، ولكن ينقصهم فقط الدعم والتمكين كي يفجروا الطاقات الكامنة بداخلهم.

وينتج المصنع أجهزة تعويضية متحركة لذوي الإعاقة مثل الكراسي المتحركة كما يساهم في تحويل الأماكن العامة للشكل الذي ييسر حركة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتُستخدم سيارة فان لتوصيل منتجات المصنع مجانا لمستخدميها كما تجري عمليات الصيانة المعتادة.

وأوضح سعد أن من بين أهداف برنامج "إرادة" المساهمة في إعادة إدخال ذوي الإعاقة إلى سوق العمل لتمكينهم من كسب دخل وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع.

وأوضح أحد العمال في المصنع، وهو من ذوي الإعاقة، أن عمله عزز إيمانه بنفسه وأظهر له أن الإعاقة في العقل وليس الجسد.

ووجه العامل، الذي يدعى رؤوف نادي حلمي، رسالة لذوي الإعاقة قائلا: "كلمة بسيطة لذوي الإحتياجات الخاصة اللي زي حالاتنا. نقول لهم الإعاقة إعاقة الفكر مش إعاقة الجسد"

وينتج المصنع كل عام في مصر ما بين ألف و1500 جهاز متحرك بين كرسي متحرك وعكاز.

ويهدف قسم الأطراف الصناعية الذي يعمل منذ ستة أشهر لإنتاج نحو 200 طرف صناعي هذا العام على أن يزيد معدلات الإنتاج مستقبلا.