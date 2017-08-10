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منوعات|الصين

شاهد: شاحنة تطيح بسيارة تجاوزتها على طريق سريع

10/8/2017

اصطدمت سيارة وشاحنة في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين واحتجزت ثلاثة اشخاص على جسر يبلغ طوله 50 مترًا تقريبا من الطريق السريع من تشوجي إلى يونغجيا.

ووقع الحادث في حوالى الساعة 16:39 على طريق سريع في مدينة دونجيانغ.

ويظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة أن السيارة تجاوزت الشاحنة عندما تباطأت فجأة وغيرت الممر، ثم اصطدمت الشاحنة على الفور بالسيارة، ما جعل نصف جسم السيارة يعلق على الجسر، حيث تقطعت السبل بالثلاثة أشخاص داخل السيارة، بمن فيهم السائق والركاب.

وهرع ضباط شرطة المرور المحليين ورجال الإطفاء والعاملون في المجال الطبي إلى موقع الإنقاذ.

وقام رجال الإنقاذ بتثبيت السيارة أولًا قبل أن يبدأوا في توصيل المحاصرين بالأدوات الهيدروليكية.

وفي الساعة 18:24، تم إنقاذ وتسليمهم الراكبيْن إلى مكان آمن، وبما أن السائق كان ساقه عالقا في السيارة، استغرق الأمر وقتًا أطول لسحبه في الساعة 21:49 وأرسل إلى المستشفى على الفور.

وقال يينغ تشى دينغ، أحد رجال الإطفاء في مدينة جينهوا، إن عملية الانقاذ استمرت حوالى 4 ساعات قبل سحب آخِر المحاصرين، باستثناء بعض الجروح التي أصابت قدمه لكنه كان في حالة جيدة إلى حد ما.

ونقل الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج ودون أي خطر على حياة أي منهم.

المصدر : رويترز
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