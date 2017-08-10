شاهد: شاب يعترض أمام البيت الأبيض على سياسات ترمب بـ"دجاجة"

عبر شاب أمريكي عن اعتراضه على سياسات الرئيس دونالد ترمب بطريقة غريبة أمام مبنى البيت الأبيض، مستخدمًا دجاجة!

وسخر الشاب من ترمب بجلب دجاجة بيضاء اللون قابلة للنفخ، ولها نفس لون شعر ذهبي على غرار قصة شعر ترمب الشهيرة.

وقام الشاب بربط الدجاجة المنتفخة بعد ملئها بالهواء، أمام واجهة مبنى البيت الأبيض، الأربعاء، وأطلق عليها اسم "Don" مشبها إياها بالرئيس الأمريكي.

وأظهرت صور تلفزيونية، الدجاجة البيضاء العملاقة مربوطة خارج البيت الابيض، وقال صاحبها، تاران سينغ برار، وهو من سكان مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، إنه استخدم الدجاجة المنتفخة لـ"جلب الوعي إلى مدى سوء وزعزعة استقرار زعيمنا".

وفى وقت سابق من هذا العام، استخدم منظمو مسيرة "يوم الضرائب" بنماذج نفخ مماثلة لحث ترمب الكشف عن سجلاته الضريبية.

وقد خالف ترمب تقليدا راسخا لدى الرؤساء الأمريكيين، عندما لم يكشف سجلاته الضريبية خلال الحملة الانتخابية.

ويقضي ترمب حاليا عطلة لمدة 17 يوما في نيو جيرسي.