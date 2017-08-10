شاهد: زلزال سيشوان يتسبب بانهيار الجبال وتدمير الطرق

تسبب زلزال بلغت قوته 7.0 درجات في انهيار الجبال وتدمير الطرق داخل منطقة جيوزيغو ذات المناظر الطبيعية الخلابة في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

والتقط مراسل تليفزيوني صيني دخل إلى الوادي مع رجال الإطفاء، مقطع فيديو للمنطقة.

وأظهر الفيديو الذي نشره المراسل لحظة تساقط الصخور من الجبال، كما ظهرت شقوق طويلة على الطرق، أيضًا غرقت بعض أجزاء الطرق، وانقسمت الأشجار وسقطت، وكان على رجال الإطفاء دخول الوادي سيرًا على الأقدام.

ولحسن الحظ، فإن مناطق الجذب السياحي الرئيسية داخل وادي جيوزيغو لم تتأثر بشدة، باستثناء بحيرة "الأزهار الخمس" التي تشتهر بجذوع شجرة قديمة مغمورة في المياه الملونة.

ومع استمرار الهزات الارتدادية في منطقة وادي جيوزيغو، لم يتمكن رجال الإطفاء من تشغيل آلات كبيرة لتطهير الحطام.

وعثر على أكثر من 10 سائحين محاصرين داخل الوادي بعد ظهر الثلاثاء إلا أن رجال الإطفاء لم يتمكنوا من الوصول إليهم بسبب انهيار الجبال المستمر.

وقال عمال الإنقاذ إن السياح المحاصرين لديهم إمدادات كافية من الغذاء والماء، ومن المحتمل أن ينقلوا عن طريق المروحية.

وتم إدراج وادي جيوزيغو من قبل اليونسكو بين مواقع التراث العالمي في عام 1992 والمحميات العالمية للغلاف الحيوي في عام 1997، وكان الوادي يعرف باسم أرض الخيال على الأرض.

وكل صيف، وخاصة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب عندما يكون الطلاب في عطلة الصيف، يكون الوادي مزدحم للغاية بالسائحين من جميع أنحاء البلاد.