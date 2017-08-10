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شاهد: باحثون يطورون أول هاتف محمول بدون بطارية

10/8/2017

كشف باحثون أمريكيون النقاب عن نموذج أولي من هاتف محمول يعمل دون بطارية مستخدما تكنولوجيا يأملون أن يجري استخدامها في نهاية المطاف في منتجات واسعة الانتشار.

والهاتف من صنع مجموعة من الباحثين في جامعة واشنطن في سياتل ويعمل من خلال تجميع كميات صغيرة من الطاقة من الإشارات اللاسلكية المعروفة بموجات تردد الراديو أو موجات (آر.إف).

وقال فامسي تالا العضو بالفريق "موجات آر.إف موجودة في كل مكان حولنا لذلك فإن محطات إف.إم على سبيل المثال تبث موجات الراديو ومحطات إيه.إم تفعل ذلك ومحطات التلفزيون وأبراج الهاتف المحمول كلها ترسل موجات آر.إف".

والهاتف هو نموذج أولي ويبدو للوهلة الأولى متطورًا قليلا عن لوحة الدائرة الكهربائية مع إضافة أجزاء قليلة ويتعين على المتصل أن يضع سماعات الأذن ويضغط على زر للتحول بين التحدث والاستماع.

لكن باحثين يقولون إن هناك خططًا لتطوير مزيد من النماذج الأولية تضم شاشة تعمل بطاقة منخفضة لكتابة النصوص بل وكاميرا أولية، ويعتزمون كذلك تطوير نسخة من هاتف يعمل دون بطارية يستخدم خلية شمسية صغيرة لتوفير الطاقة.

ويعتزم الباحثون طرح المنتج خلال ثمانية إلى تسعة أشهر ولم يعطوا مزيدا من التفاصيل، بيد أن عضوًا بالفريق أعطى ملمحًا عن كيفية تأثير عملهم على تكنولوجيا الهواتف المحمولة في المستقبل.

وقال "في المستقبل كل هاتف ذكي سيخرج في وضع يعمل فيه بدون بطارية بحيث تستطيع على الأقل إجراء اتصال صوتي عندما تكون بطاريتك مستنفدة الطاقة".

ولا تسعى المبادرة فحسب إلى تحسين طريقة تشغيل الهواتف المحمولة، فالباحثون في جامعتي بريستول وسري في بريطانيا يطورون مكثفات فائقة يعتقدون أنها ستسمح في نهاية المطاف بشحن الأجهزة في دقائق قليلة.

المصدر : رويترز
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