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منوعات|ألمانيا

شاهد: ألماني يذهب للعمل سباحة هربا من الزحام

10/8/2017

لم يتحمل الألماني بنجامين ديفيد ركوب الحافلة أو الدراجة عبر شوارع ميونيخ المزدحمة يوميا للذهاب إلى العمل فقرر الذهاب سباحة.

ويضع ديفيد الكمبيوتر الشخصي الخاص به وملابسه في حقيبة ضد الماء على ظهره ويرتدي زي السباحة ويبدأ رحلته اليومية في مياه نهر إيسار، الذي يمر بالقرب من وسط ميونيخ، عاصمة ولاية بافاريا الألمانية.

وقال ديفيد إن هذا الأمر "منعش كما أنها الطريقة الأسرع"، موضحا أنه كان يذهب "باستخدام الدراجة أو السيارة أو مترجلا وكان الأمر يتطلب المزيد من الوقت"، لكن الرحلة تستغرق وقتا أقل عن طريق السباحة.

وأضاف: "اليوم كان التيار قويا واستغرقت الرحلة حوالي 12 دقيقة فقط".

لكن ديفيد قال إنه يستخدم تلك الطريقة خلال فصل الصيف فقط ولا يغامر بالقيام بذلك في فصل الشتاء الذي تصبح فيه مياه النهر شديدة البرودة؛ إذ تنخفض درجات الحرارة إلى نحو أربع درجات مئوية.

المصدر : رويترز
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