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التليغراف: اكتشاف كوكبين "قابلين للحياة" خارج نظامنا الشمسي

التليغراف: اكتشاف كوكبين "قابلين للحياة" خارج مجموعتنا الشمسية
التليغراف: اكتشاف كوكبين "قابلين للحياة" خارج مجموعتنا الشمسية
10/8/2017

أفاد علماء فلك بريطانيون، بأنهم اكتشفوا كوكبين جديدين "قابلين للحياة"، يقارب حجمهما كوكب الأرض، ويقعان على بعد 12 مليون سنة ضوئية من الشمس.

وأوضح الباحثون بجامعة هارتفوردشير البريطانية، أن الكوكبين يدوران حول نجم يسمى "تاو قيطس" وهو نجم يقع في مجموعة "سيتيس"، يماثل حجم الشمس، وفق ما ذكرته صحيفة "تليغراف" البريطانية الخميس.

ويقل حجم كل من الكوكبين المستكشفين، بواقع 1.7 مرة عن الأرض، مما يجعلهما أصغر كوكبين على الإطلاق يدوران حول نجم شبيه بالشمس.

واعتمد العلماء في رصدهم للكوكبين على بيانات من مرصد أوربا الجنوبي في شيلي، فضلا عن مرصد "كيك" في منطقة مونا كيا، بجزيرة هواي الأمريكية.

وقال الباحث المشارك في الدراسة، الدكتور ليد فابو فنغ، إن المنطقة القابلة للحياة تضم 4 كواكب صخرية، يقارب حجمها كوكب الأرض، لكن إمكانية العيش في الكوكبين المحددين لا تزال غير مضمونة.

وأضاف أن المنطقة تسجل درجة حرارة معتدلة، فهي ليست باردة جدًا كما أنها غير حارة بشدة، الأمر الذي يتيح بيئة مناسبة لتوفر المياه بشكل سائل.

لكنهم أشاروا إلي أن أقراص الحطام التي تدور حول النجم تنذر بمخاطر عدة، قد تجعل من الصعب إقامة حياة على الكوكبين، بالنظر إلى تساقط كويكبات ومذنبات.

وأشار الدكتور ميكو توومي، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، إن التقنيات المحسنة تجعل من السهل التمييز بين الإشارات الضوئية الناجمة ووجود الكواكب والنشاط النجمي.

وأضاف "لقد مكنتنا التقنيات الحديثة من التحقق من وجود الكواكب الخارجية التي يمكن أن تكون صالحة للحياة مستقبلا".

وفي يونيو 2017، أعلنت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا)، عن اكتشاف 219 كوكبًا جديدًا خارج النظام الشمسي، من بينها 10 كواكب يقترب حجمها من الأرض، وقد تكون قابلة للعيش على سطحها، لاحتمال وجود مياه سائلة على سطحها.

وذكرت "ناسا" أن تليسكوب "كيبلر" عثر منذ إطلاقه في 2009 حتى الآن على 4023 كوكبًا جديدًا، من بين هذه الكواكب 2335 كوكبا خارج نظامنا الشمسي.

المصدر : الأناضول
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