البث الحي
منوعات

اكتشاف حفريات ثدييات طائرة تعود إلى 160 مليون عام

رسم تخيلي للثدييات الطائرة
رسم تخيلي للثدييات الطائرة
10/8/2017

في غابات صينية كثيفة سكنتها الديناصورات قبل 160 مليون عام اعتاد مخلوقان كانا يكتسيان بالفراء ويشبهان السنجاب الطائر على الطيران من شجرة إلى أخرى.

وأعلن علماء الأربعاء اكتشاف حفريات اثنين من الثدييات الطائرة من العصر الجوراسي محفوظة جيدا وكاملة بدرجة تظهر الأغشية الجلدية الشبيهة بالأجنحة التي وظفتها المخلوقات خلال طيرانها بسهولة بين الأشجار،  وهو ما يظهر أنه حتى في بيئة خطيرة كهذه تمكنت الثدييات الأولى من التحليق في الجو.

والنوعان هما (مايوباتاجيوم) في إقليم لياونينغ و(فايفولودون) على بعد 65 كيلومترا في إقليم خبي، وينحدران من فصيل من الثدييات انقرض مبكرا.

وكان الاثنان ومخلوق آخر من نفس الحقبة وصف في العام 2006 بأنه في طليعة القوة الجوية للثدييات. وظل الأمر كذلك طوال أكثر من 100 مليون عام تالية إلى أن ظهرت الخفافيش التي تطير بأجنحة كالطيور وثدييات أخرى تطير بالاندفاع بعد انقراض الديناصورات.

وظهرت الثدييات أول مرة قبل 210 ملايين عام تقريبا. وتبين الحفريات المكتشفة أن أوائل الثدييات لم تكن مجرد مخلوقات تنتشر تحت أقدام الديناصورات بل امتلكت أنماط حياة وبنيات جسمانية متعددة مكنتها من السباحة وتسلق الأشجار والقفز وكان منها أيضا آكلات لحوم اقتاتت على صغار الديناصورات.

وقال تشه شي لوو، خبير الحفريات في جامعة شيكاغو، الذي قاد فريق البحث المنشور بدورية "نيتشر" العلمية: "رغم نموها في بيئة هيمنت عليها الديناصورات إلا أن الثدييات الأولى تنوعت في أنماط بيئية متعددة".

ومنحتها آلية طيرانها الأشبه بالطيران الشراعي ميزة في جمع الطعام وتجنب الكائنات المفترسة.

وكان طول مايوباتاجيوم يبلغ 23 سنتيمترا، وهو قريب من حجم السناجب الطائرة بينما كان فايفولودون أصغر قليلا.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)