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أنجلينا جولي توقف إجراءات الطلاق مع براد بيت

أنجلينا جولي وبراد بيت
أنجلينا جولي وبراد بيت
10/8/2017

ذكر تقرير إعلامي أن الممثلة انجلينا جولي أوقفت إجراءات طلاقها من الممثل براد بيت.

ونقلت مجلة "يو إس ويكلي" عن مصادر مقربة من النجمين القول إن أنجلينا وبراد لم يتخذا خطوات جديدة متعلقة بإجراءات اإتمام طلاقهما.

وقالت المصادر " لقد ألغيا الطلاق. فهما لم يتخذا خطوات جديدة في القضية منذ عدة أشهر، ولا يعتقد أي شخص أنهما سوف يمضيان في إجراءات الطلاق."

وأشارت المصادر إلى  أن سبب وقف إجراءات الطلاق هو إعلان براد أنه توقف عن تناول الخمور بصورة مفرطة خلال حواره مع مجلة "جي كيو" في مايو/آيار الماضي.

وقال صديق مقرب من أنجلينا (42 عاما) إن التزام براد بيت بتحسين نفسه أثر على أنجلينا، حيث إنها كانت قد قالت إنها سوف تعود لبراد " إذا أظهر التزاما نحو أسرته".

وأضاف أن براد " ابتعد عن الخمور ويحاول الفوز بأنجلينا مجددا".

وقال مصدر لصحيفة "ديلي ميل " البريطانية إن " إجراءات الطلاق تباطأت بصورة كبيرة، ولكن لم يحدث تغير حقيقي."

وأضاف أن النجمين يحاولان تسوية الأمور بينهما لصالح أطفالهما.

ولدى النجمين ستة أبناء، ثلاثة بالتبني وهم مادوكس (15 عاما) وباكس(13 عاما) وزاهارا (12عاما) وثلاثة بيولوجيين هم شيلو (11 عاما) والتوأمان فيفيان ونوكس(9 أعوام).

وكانت أنجلينا قد تقدمت بطلب للطلاق من براد في سبتمبر/أيلول 2016، كما أنها سعت للحصول على وصاية منفردة على الأطفال.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن سبب طلب أنجلينا للطلاق هو إدمان براد بيت للخمور.

وتزوج أنجلينا وبراد في 23 أغسطس/آب 2014 في فرنسا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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