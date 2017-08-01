شاهد: متحف كندي يعرض أكبر قلب على وجه الأرض

يعرض متحف أونتاريو الملكي في مدينة تورونتو الكندية قلب الحوت الأزرق، أكبر قلب على وجه الأرض، ويتيح لزواره فرصة إلقاء نظرة على هذا العضو الضخم عن كثب.

وانتزع القلب من أحد حوتين أزرقين جرفتهما المياه إلى شواطئ أحد الأنهار بعد نفوقهما قبل نحو ثلاث سنوات. وكان القلب قبل انتزاعه يزن 181 كيلوغراما على الأقل.

ومن النادر العثور على جثث للحوت الأزرق لأنها عادة ما تغرق في قيعان المحيطات لأن الدهون في أجسامها تكون أقل نسبيا من مثيلتها في أنواع الحيتان الأخرى.

وقال بيرتون ليم مساعد أمين علم الثدييات في المتحف "إن بعض الديناصورات أطول لكن من حيث الوزن فإن الحوت الأزرق هو أثقل حيوان عاش على الأرض وقلبه بالطبع هو أكبر قلب".