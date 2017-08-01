شاهد: لقطات مروعة لسيارة تقتل شرطي مرور

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية إن كاميرات المراقبة رصدت لحظة اصطدام ضابط شرطة المرور بسيارة مسرعة للغاية، عند نقطة تفتيش بوسط الصين، الخميس.

وبثت هيئة الإذاعة والتليفزيون التابعة للدولة، مقاطع فيديو لضابط المرور وهو يقوم بمراقبة السيارات على الطريق عند حاجز التفتيش، حيث يقوم الضباط بإجراء اختبارات عشوائية على السائقين في مدينة شياوقان بمقاطعة هوبى الصينية.

وبينما يقوم الضباط بعملهم، ظهرت فجأة سيارة قادمة بسرعة جنونية، فحاول أحدهم إيقافها قبل وصلها نحوه بعدة أمتار، لكن السائق لم يكترث واصطدم بالضابط وأطاح به في الهواء ليرتطم بالأرض بقوة.

وقالت الشرطة إن الضابط توفى متأثرًا بجروحه في مستشفى محلى في وقت لاحق.

وذكرت القناة أن المشتبه به تم القبض عليه وأن القضية لا تزال قيد التحقيق.