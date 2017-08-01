البث الحي
منوعات|فرنسا

شاهد: فرنسي يطوف أنحاء بلاده على لوح تزلج كهربائي

1/8/2017

اختتم الفرنسي فابريس غروبيز، السبت، جولته التي طاف فيها فرنسا على لوح تزلج كهربائي، لينهي تحديه في شوارع باريس.

وبعد 20 عاما تقريبًا من تسجيله لأول جولة عالمية في التزلج على الجليد، تحدى غروبيز نفسه بجولة استهوته على لوح التزلج الكهربائي، استعدادًا لرحلته القادمة حول العالم.

وأصبح غروبيز المتخصص في العلاقات العامة، أول شخص ينجح في إتمام جولة دار فيها في جميع أنحاء العالم عندما وصل إلى قوس النصر في باريس في 30 أبريل 1999 بعد أن أكمل 27 ألف كيلومتر في 28 شهرًا.

و قرر خلط مزاياه المختلفة في السفر والرياضة والاتصالات عن طريق ربط خيمة على ظهره، وربط بكرات على قدميه والتجول في جميع أنحاء العالم.

يذكر إن قاطع التسجيل انطلق يوم 27 يونيو في رحلته حول فرنسا باستخدام نوع اكثر حداثة من سيارة التزحلق الكهربائية.

لوح التزلج له بطارية كبيرة تعلق على الجانب السفلي، ويحمل لوحة شمسية في مقطورة له من أجل عملية الشحن.

ومن خلال مساعيه، قال غروبيز إنه يريد أن يبين كيف يمكن للعالم أن يحدث ثورة في طرق النقل.

ويخطط غروبيز للسفر على مسافة 25 ألف كيلومتر (15،535 ميلا) حول العالم خلال عامين ابتداء من ربيع عام 2018.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)