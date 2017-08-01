شاهد: فرنسي يطوف أنحاء بلاده على لوح تزلج كهربائي

اختتم الفرنسي فابريس غروبيز، السبت، جولته التي طاف فيها فرنسا على لوح تزلج كهربائي، لينهي تحديه في شوارع باريس.

وبعد 20 عاما تقريبًا من تسجيله لأول جولة عالمية في التزلج على الجليد، تحدى غروبيز نفسه بجولة استهوته على لوح التزلج الكهربائي، استعدادًا لرحلته القادمة حول العالم.

وأصبح غروبيز المتخصص في العلاقات العامة، أول شخص ينجح في إتمام جولة دار فيها في جميع أنحاء العالم عندما وصل إلى قوس النصر في باريس في 30 أبريل 1999 بعد أن أكمل 27 ألف كيلومتر في 28 شهرًا.

و قرر خلط مزاياه المختلفة في السفر والرياضة والاتصالات عن طريق ربط خيمة على ظهره، وربط بكرات على قدميه والتجول في جميع أنحاء العالم.

يذكر إن قاطع التسجيل انطلق يوم 27 يونيو في رحلته حول فرنسا باستخدام نوع اكثر حداثة من سيارة التزحلق الكهربائية.

لوح التزلج له بطارية كبيرة تعلق على الجانب السفلي، ويحمل لوحة شمسية في مقطورة له من أجل عملية الشحن.

ومن خلال مساعيه، قال غروبيز إنه يريد أن يبين كيف يمكن للعالم أن يحدث ثورة في طرق النقل.

ويخطط غروبيز للسفر على مسافة 25 ألف كيلومتر (15،535 ميلا) حول العالم خلال عامين ابتداء من ربيع عام 2018.