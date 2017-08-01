شاهد: ظاهرة نادرة تحول بحيرة مالحة للون أبيض ثلجي

فوجئ سكان مدينة يونتشنغ، مؤخرًا، بمشهد لا يصدق لطلاء أبيض يشبه "الثلج" يغطي سطح بحيرة مالحة في وقت الصيف، بالمدينة الواقعة في مقاطعة شانشى شمالي الصين.

وتظهر فقاقيع بيضاء وهي تتطاير مع الرياح فوق البحيرة وعلى الطرق.

وتنافس السكان المحليون مع بعضهم بعضا لالتقاط الصور مع الظاهرة "الثلجية" النادرة وتخليد لمحات البحيرة وهي مغطاه بالرغوة ذات اللون الأبيض الثلجي.

وقال أحد السكان المحليين "لم أكن أصدق ذلك عندما ألقيت نظرة عليه على ويشات (منصة تواصل اجتماعي صينية)".

وجمع العلماء عينات من المادة البيضاء لفحصها ودراستها وشرح وتفسير تلك الظاهرة للجمهور وتهدئة أي قلق بداخلهم.

وقال دينغ هونغ شيا، مدير معهد بحوث الملح بالأكاديمية الصينية للعلوم الجيولوجية "بصرف النظر عن الهواء والماء، فإن المكونات الأخرى من هذه الرغوة هي المعادن والأمور العضوية في بحيرة الملح، ولا تشكل ضررًا للبشر، كما أنها لا تلحق الضرر بالبيئة".

كما سلط الباحث الضوء على آلية الرغوة الناتجة عن درجات حرارة الهواء الساخن والرياح المطردة.

وأضاف "في البداية، تميل المياه المالحة إلى توليد فقاقيع، بالإضافة إلى بعض الطحالب والعوالق الفريدة من نوعها في هذه البحيرة التي تزيد من صلابة المياه".

وتابع "وقد كانت الرياح في الأيام القليلة الماضية مقترنة بدرجات حرارة الهواء الساخن، ما زاد من الملوحة في الماء وبدء الريح الذي يثير الرغاوي في حين أن الالتصاق يجمع الفقاقيع معا مما أدى إلى وجود هذه الظاهرة".