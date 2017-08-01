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شاهد: روسيا تعرض ألماسة تزن 51 قيراطا للبيع في مزاد

1/8/2017

قالت شركة ألروسا الروسية للتعدين إنها تعتزم بيع مجموعة نادرة من الألماسات المصقولة المنتجة محليا بما في ذلك ألماسة كبيرة تزن 51.38 قيراطا في مزاد على الانترنت.

ووفقا للشركة المملوكة للدولة فإن من المحتمل أن تصبح هذه الألماسة، مستديرة الشكل، أغلى ألماسة في تاريخ الحلي في روسيا بسبب جودتها العالية.

واستغرق الخبراء في الشركة عاما ونصف عام لصناعة خمس ألماسات مصقولة للمجموعة من ألماسة خام وزنها 179 قيراطا تم استخراجها من أحد مناجم الشركة في إقليم ياكوتيا الواقع في أقصى شرق روسيا في عام 2015.

والألماسات الأخرى المعروضة ضمن المجموعة هي واحدة مستديرة تزن 16.67 قيراطا وثانية بيضاوية الشكل تزن 5.05 قيراطا وثالثة تزن 1.73 قيراطا وأخرى تزن 1.39 قيراطا.

وقالت الشركة في بيان إن المجموعة مهداة للقيصر بطرس الأكبر الذي شيد مدينة سان بطرسبرج وأسرة رومانوف التي حكمت روسيا قرابة 300 عام.

وقال سيرجي إيفانوف الرئيس التنفيذي للشركة إنهم يعتزمون بيع المجموعة كلها دفعة واحدة في نوفمبر تشرين الثاني القادم. وذكر أنه يرى أن السعر المبدئي في المزاد ينبغي ألا يقل عن عشرة ملايين دولار.

المصدر : رويترز
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