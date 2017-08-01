شاهد: تصوير 3D للحمض النووي بالخلية البشرية الحية لأول مرة

تمكن علماء في كاليفورنيا من تصويرهيكل أو بِنية ثلاثية الأبعاد للحمض النووي في نواة الخلية البشرية الحية لأول مرة.

وقد حدد الباحثون في معهد سالك في كاليفورنيا، وجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، صبغة حمض نووي جديدة سمحت لهم برؤية غير مسبوقة للهيكل ثلاثي الأبعاد للكروماتين البشري – وهو مزيج من الحمض النووي والبروتينات.

وقال كلوداه أوشيه، عالم الأحياء الجزيئي الذي قاد البحث، إن التعرف على الحمض النووي المشع استلزم وجود تلك الصبغة الجديدة، التي تبدو كعقار مميز يحفز أشباه المعادن على سطح الحمض النووي والكروموسومات في النواة التي تمكنه من التصوير.

وأضاف أنه عندما ينظر إلى النواة من خلال المجهر الإلكتروني باستخدام تقنية متقدمة تميل عينات الحمض النووي نحو شعاع الإلكترون، فيمكن رؤية هيكل ثلاثي الأبعاد أثناء هدوئه أو أثناء تقسيم الخلايا.

ويقول الباحثون الذين نشروا الدراسة في مجلة "العلوم"، الخميس، إن الاكتشاف يمكن أن يساعد في إعادة كتابة نماذج الكتب التي تُدرَّس حول بنية الحمض النووي وتنظيمه وحتى تغيير كيفية تعامل العلماء مع العلاجات المختلفة لمرض ما.

وأوضحوا أن السيطرة على الوصول إلى الكروماتين يمكن أن تكون مقاربة مفيدة لمنع وتشخيص وعلاج أمراض مثل السرطان.