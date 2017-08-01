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شاهد: أطول جسر معلق للمشاة في العالم بسويسرا

1/8/2017

افتُتح أطول جسر معلق للمشاة في العالم في سويسرا، ويقع الجسر في قلب جبال الألب، ويبلغ طوله حوالي 500 متر.

ويربط درب المشي الطويل بين المدينتين السويسريتين غراتشن وزيرمات -المعروفة باسم "يوروباويغ"- وهو مسار معروف لمحبي المشي لمسافات طويلة، ويقدم ويوفر إطلالات بانورامية على ماترهورن الشهيرة وويسهورن و ألبيرن ألبس.

وتم بناء الجسر بعد أن تم إغلاق سابقته في عام 2010 بسبب المخاوف المتعلقة بالسلامة.

وقد بني الجسر في شهرين ونصف الشهر مع نظام لتخميد الاهتزاز حصل على براءة اختراع، وذلك لمنع الجسر من التأرجح.

وتقف أعلى نقطة من الجسر على ارتفاع 85 مترًا عن الأرض.

المصدر : رويترز
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