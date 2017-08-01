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دراسة: نقص النوم يسبب زيادة الوزن

1/8/2017

كشفت دراسة علمية بريطانية حديثة أن نقص النوم يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الوزن.

وأوضحت الدراسة، التي نشرتها صحيفة (ديلي ميل) البريطانية الثلاثاء أن باحثين من جامعة ليدز تابعوا على مدى أسابيع 1615 شخصا من البالغين بعد وزنهم وأخذ عينات الدم منهم، فتوصلوا إلى أن أولئك الذين يحصلون على متوسط نوم في حدود ست ساعات يوميا فقط، يزداد وزنهم مقابل أولئك الذين يحصلون على 9 ساعات نوم يوميا في المتوسط.

ووجد الباحثون أن قلة النوم ترتبط مع قلة كميات الكوليسترول في الدم، والتي بينت الدراسة أنه يساعد في الحماية من أمراض متعددة، من أهمها أمراض القلب.

وقالت لورا هاردي، إحدى الباحثات المشاركات في الدراسة،" وجدنا أن البالغين الذين يحصلون على معدلات نوم أقل من أقرانهم، كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة، ونتائجنا هذه تسلط الضوء على أهمية الحصول على قسط كاف من النوم".

وتابعت " يسألنا الناس دوما عن عدد ساعات النوم التي نحتاجها كأشخاص بالغين، والإجابة أنها في الحقيقة تختلف بين الناس، ولكن الإجماع الحالي هو أن المتوسط الأفضل يكون من 7 إلى 9 ساعات يوميا بالنسبة لمعظم البالغين".

ولم يستطع الباحثون بشكل دقيق التوصل إلى السبب الذي يربط بين نقص النوم وزيادة الوزن، لكن الدراسات السابقة معظمها تشير إلى أن نقص النوم يسبب إفراز الجسم لكميات مفرطة من هرمون الـ"غريلين"، المرتبط بالشهية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية
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