شاهد: موسيقيون يعزفون تحت الماء

عاش عشاق الموسيقى والشعاب المرجانية، السبت، احتفالية فريدة من نوعها ضمن المهرجان السنوي للعزف تحت الماء.

وتجمع ما يقرب من 400 من الغطاسين والسباحين لحضور حفل موسيقي تحت الماء في جزيرة "لو كي ريف" على بعد حوالي ستة أميال (10 كم) إلى الجنوب من جزيرة "بيغ بين كي" بولاية فلوريدا الأمريكية.

ونقلت محطة إذاعية محلية حفل العزف الموسيقي من تحت سطح المحيط، كما كان هناك فرصة للغواصين لتصوير الحفل والتراقص مع نغماته بشكل متناسق.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع الحفاظ على الشعاب المرجانية في جزر فلوريدا كيز المرجانية.