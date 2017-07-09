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منوعات|الهند

شاهد: عملية إنقاذ مثيرة لنمر سقط في بئر عميقة

9/7/2017

نفذ مسؤولو الغابات في ولاية هندية، عملية إنقاذ مثيرة لنمر بري سقط في بئر عميقة، الأحد.

وأبلغ السكان في قرية مكارخيرا بولاية مادهيا براديش وسط الهند، إدارة الغابات، بعد سقوط الحيوان البري في بئر جافة نسبيًا، مساء الجمعة.

ووصل فريق من مسئولي الغابات إلى مكان الحادث لإنقاذ الحيوان، وتم وضع شبكة على سرير وخفضها في البئر.

وبمجرد أن جلس الحيوان على السرير الشبكي، التقطه رجال الإنقاذ بعد شد وثاق الشبكة، وسحبوا الحيوان تدريجيًا من البئر.

وقال مسؤول بالغابات، ايه ك. سولانكي، إنه سيتم الإفراج عن الحيوان في الغابة بعد الانتهاء من إجراء الفحص الطبي عليه.

ويتسبب تزايد أعداد السكان في الهند في تضييق نطاق المناطق التي تعيش بها الحيوانات البرية، ما يجبر الحيوانات إلى التسلل أحيانا الأماكن السكنية،ويعرضها في كثير من الأحيان إلى القتل أو الموت في حوادث من هذا القبيل.

المصدر : رويترز
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