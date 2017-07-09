شاهد: عصابة مخدرات مكسيكية تعلق جثث منافسيها في الشارع

فوجئ سكان مدينة غوادالاخارا، ثاني أكبر مدن المكسيك، (السبت) بثلاث جثث متدلية من أحد الجسور فيما يُعتقد أنه يأتي ضمن تنافس بين عصابات المخدرات.

وكانت الجثث الثلاثة ملفوفة في حقائب للجثث وقد علقت بها رسائل، وهو أسلوب يُستخدم عادة من قبل عصابات المخدرات بهدف تحذير المنافسين الذين يتعدون على نطاق سيطرة عصابة أخرى.

وانقطع أحد الحبال ما تسبب في سقوط إحدى الجثث على الأرض.

وقام خبراء الطب الشرعي والشرطة بمعاينة المكان، لكن الشرطة لم تعتقل أي مشتبه به حتى الآن.

وتعد ولاية خاليسكو ومدينة غوادالاخارا مركز عمل عصابة "خاليسكو الجيل الجديد" سيئة السمعة، والتي صعدت في السنوات الأخيرة كمنافس رئيسي لعصابة تشابو غوزمان سينالوا.