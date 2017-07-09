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شاهد: تايوان تختبر أول حافلة ذاتية القيادة

9/7/2017

خضعت أول حافلة ذاتية القيادة في تايوان، أي إي زي 10، لاختبار القيادة، الجمعة، في العاصمة "تايبيه".

الحافلة، التي تسير من دون سائق، لديها ستة مقاعد ومساحة كبيرة تكفي لتسعة ركاب.

ويمكن للحافلة فتح وإغلاق الباب بالضغط على زر الخدمة الذاتية. وتبلغ أقصى سرعة للحافلة 40 كيلومترا في الساعة.

وباستخدام أجهزة الاستشعار، يمكن للحافلة أن تتوقف تلقائيًا عندما يكون هناك مشاة أو مركبات أخرى في مدى 30 سنتيمترًا من الحافلة.

وقالت إحدى الركاب: "أعرف أنه يبدو أن الحافلة تستخدم أجهزة الاستشعار في الخارج للتشغيل تلقائيًا، والآن رأيت أنه يمكن أن تتوقف تلقائيًا عندما تشعر بأن هناك أشخاصًا في مكان قريب".

كما شرح تينغ ين يون، من الشركة المصنعة للحافلات بدون سائق، سمة من سمات التوقف التلقائي.

وأوضح أنه أثناء اختبار القيادة، يتم تشغيل السيارة جنبًا إلى جنب مع المركبات الأخرى، وعندما تشعر الحافلة بأن المركبات الأخرى تأتي نحوها، فإنها تعرف كيف تتوقف تلقائيًا ضمن مسافة آمنة.

وحاليا، لا تزال السيارة ذاتية القيادة في مرحلة أولية في تايوان.

ومن المتوقع أن تنضم المركبات ذاتية القيادة إلى وسائل النقل الجماهيرية الأخرى مثل السكك الحديدية السريعة، ومترو الأنفاق، وستوضع في شبكة النقل العام في المستقبل.

المصدر : رويترز
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