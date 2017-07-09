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منوعات|إسبانيا

شاهد: أربعة مصابين في ثالث أيام مهرجان للثيران في إسبانيا

9/7/2017

أصيب أربعة أشخاص (الأحد) في ثالث أيام مهرجان سان فيرمين الذي يستمر أسبوعا بشمال إسبانيا حيث تطارد خلاله الثيران حشودا صاخبة ترتدي أوشحة حمراء عبر شوارع مدينة بامبلونا.

ولم يتضح على الفور سبب الإصابات لكنها لم تنجم عن نطح الثيران.

وكان احتفال إطلاق الثيران في الشوارع صباح اليوم سريعا إذ لم يستغرق سوى دقيقتين و22 ثانية، وقاد قطيع الثيران ثور يدعى "أوراكان".

وتبدأ عملية إطلاق الثيران في الشوارع عند الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وتستمر عادة ما بين ثلاث وخمس دقائق.

ويتكرر احتفال إطلاق الثيران صباحا في شوارع بامبلونا ثماني مرات إجمالا أثناء المهرجان الذي ينتهي في 14 من يوليو/تموز.

ونطحت الثيران خمسة أشخاص منذ انطلاق المهرجان، الذي جذب نحو ألفي مشارك.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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