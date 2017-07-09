تركي يحقق وصيّة زوجته بتأسيس وقف لـ "تجميل المقابر"

أسس مواطن تركي وقفاً أسماه "تجميل المقابر" في ولاية إزمير (غربي البلاد)، تنفيذًا لوصية زوجته الراحلة.

المواطن "كنعان غُل أوغلو"، قال إن "زوجته الراحلة، كانت تردد دوماً أمنية لدى زيارتها للمقابر عن إتاحة الفرصة للجميع بأن يكون لهم قبرٌ جميل ومزيّن ومطلٌ على الطريق العام".

وأشار غل أوغلو (64 عامًا)، إلى أنه فقد زوجته بنوبة قلبية أصابتها عام 2011، ومن ساعتها يقضي معظم أوقاته بجانب قبر زوجته "سويم" بقضاء "بوجا".

وأضاف: "كنت أشعر بالحزن لدى كل زيارة أقوم بها لقبر زوجتي، بعدما كنت أرى عدم الاهتمام بالقبر، خصوصاً وأنها كانت تتمنى أن يحظى كل فرد بقبر جميل بعد وفاته".

ولفت غل أوغلو إلى أنه استشار أقرباءه وأصدقاءه في فكرة تأسيس وقفٍ لرعاية القبور، وقدّم طلبًا رسميًا للسلطات بتأسيس وقف "تجميل المقابر" صيف 2012.

وأكد أنه بعد جهد عامين قبلت السلطات طلبه في صيف 2014.

وأضاف أن أول عمل قام به بعد أخذ الترخيص، هو بناء مقر لوقفه على بعد 100 متر من قبر زوجته.

وتابع أنه أخذ تصريحًا من المديرية العامة للغابات في إزمير، على تخصيص 80 دونمًا (80 ألف متر مربع)، في الطريق الواصل بين ولايتي إزمير وآيدن (غرب)، لجلعها مقبرة بمعايير أوربية.

وقال غول أوغلو، إنه حقق أمنية زوجته، بعد مصادقة السلطات على مشروعه. معربًا عن سعادته في هذا الإطار.

وأردف: "أمنية زوجتي كانت لي بمثابة وصية لابد من تحقيقها، وبالفعل ها أنا قد حققت لها أمنيتها عن طريق تأسيس هذا الوقف، ومشروع إنشاء مقابر في أرض تبلغ مساحتها 80 دونمًا".

وأفاد أنه أمضى 36 عامًا مع زوجته الراحلة، وأنه ما يزال يكنّ لها الحبّ والمودة حتى بعد مماتها كما كان في اليوم الأول من زواجهما تمامًا.

وأشار غول أوغلو إلى أنه أنجب من زوجته 3 أطفال. وقال: "السيدة سويم، كانت مثالًا يحتذى به، لقد حظيت بقبر كما أرداته في حياتها، ولكن لا يكفي أن يكون قبر زوجتي جميلًا، على جميع المقابر أن تكون جميلة أيضًا".

وأكد أن مشروعه الحالي لتجميل المقابر، "يعدّ الأول من نوعه في تركيا، وربما يكون الأول في العالم الإسلامي".

وقال: "مكان عنواننا الأخير في هذه الدنيا في هذا الموضع (القبر)، لا شك بأن تحته مظلم ولكن لم لا يكون فوقه أخضر؟".

كما أوضح غول أوغلو، أنه يعد مشروعًا كبيرًا لفتح مقبرة جديدة على صعيد ولاية إزمير.

ومضى قائلًا: "إن كنتم مسلحين بالإيمان تقومون بهذا الأمر، وقد بدأنا في أعمال فتح مقبرة تحاكي معايير أوربا، وقد منحتنا المديرة العامة للغابات 80 دونمًا، ونخطط لبناء 20 ألف قبر فيها".

وأشار إلى أن جميع المقابر الجديدة ستكون مطلة على الطريق العام، سواء كان صاحبها غنيًا أو فقيرًا، وعلى نمط واحد.

وأعرب غول أوغلو في ختام حديثه عن أمله في أن يشكل المشروع، نموذجًا يحتذى به في جميع أرجاء تركيا.