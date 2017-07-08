البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة

نائب الرئيس الأمريكي يخالف تعليمات "ناسا"

مايك بنس أثناء زيارته لمقر وكالة الفضاء الأمريكية
مايك بنس أثناء زيارته لمقر وكالة الفضاء الأمريكية
8/7/2017

خالف نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أثناء زيارته لـ"ناسا" التعليمات، ووضع يده على قطعة كتب أمامها "يمنع لمسها" ولجأ بعد ذلك لأسلوب يتبعه الرئيس عادة وهو إلقاء اللوم على الآخرين.

وانتشرت على الإنترنت صورة نائب الرئيس وهو يلمس القطعة خلال زيارته لمقر وكالة الفضاء الأمريكية في كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الخميس لإلقاء خطاب أمام الموظفين والتجول فيها.

وفي إحدى محطات الجولة توقف بنس أمام قطعة عليها إشارة تقول (قطعة حساسة للرحلات الفضائية) وتحذير بالخط الأحمر العريض يقول "ممنوع اللمس".

غير أن بنس وضع كفه الأيسر عليها، فيما التقطت الكاميرات صورا لذلك.

وكتب بنس الجمعة تغريدة اعتذر فيها، وأنهاها بعلامة تعجب كأسلوب الرئيس دونالد ترمب ، وقال مازحا إنه لا يتحمل حقيقة اللوم لتجاهل اللافتة التي كادت يده أن تلمسها، وكتب: "عذرا من الناسا .. ماركو روبيو تحداني أن أفعل ذلك!"

وماركو روبيو هو عضو بمجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا وكان مرافقا لمايك بنس في الجولة.

وردت الناسا بتغريدة جاء فيها أن الأمر ليس مهما، وإن القطعة — وهي عبارة عن قطعة معدنية كبيرة تشبه برج تبريد لمفاعل نووي، وجزء من مركبة فضائية يجري تصنيعها وتدعى أوريون — تحتاج إلى تنظيف بكل الأحوال.

وعاد بنس وكتب في تغريدة مازحا أنها ليست المرة الأولى، وأرفقها بصورة معدلة له وهو يلمس قنفذا وليس القطعة الفضائية.

وانتشرت الصورة الأساسية على الإنترنت ووجّه العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة لبنس، بينما قال مؤيدو بنس إن الموضوع لا يحتمل المبالغة به.

وكتب أحد المغردين: "من الجيد أن نعرف أن نائب رئيسنا يتحلى بضبط النفس مثل تلميذ في الصف الثالث في رحلة مدرسية"، وكتبت أخرى "مرة أخرى تلقي الإدارة اللوم على آخرين" في إشارة إلى تحميل روبيو المسؤولية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)