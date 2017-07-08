نائب الرئيس الأمريكي يخالف تعليمات "ناسا"

خالف نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أثناء زيارته لـ"ناسا" التعليمات، ووضع يده على قطعة كتب أمامها "يمنع لمسها" ولجأ بعد ذلك لأسلوب يتبعه الرئيس عادة وهو إلقاء اللوم على الآخرين.

وانتشرت على الإنترنت صورة نائب الرئيس وهو يلمس القطعة خلال زيارته لمقر وكالة الفضاء الأمريكية في كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الخميس لإلقاء خطاب أمام الموظفين والتجول فيها.

وفي إحدى محطات الجولة توقف بنس أمام قطعة عليها إشارة تقول (قطعة حساسة للرحلات الفضائية) وتحذير بالخط الأحمر العريض يقول "ممنوع اللمس".

غير أن بنس وضع كفه الأيسر عليها، فيما التقطت الكاميرات صورا لذلك.

وكتب بنس الجمعة تغريدة اعتذر فيها، وأنهاها بعلامة تعجب كأسلوب الرئيس دونالد ترمب ، وقال مازحا إنه لا يتحمل حقيقة اللوم لتجاهل اللافتة التي كادت يده أن تلمسها، وكتب: "عذرا من الناسا .. ماركو روبيو تحداني أن أفعل ذلك!"

وماركو روبيو هو عضو بمجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا وكان مرافقا لمايك بنس في الجولة.

وردت الناسا بتغريدة جاء فيها أن الأمر ليس مهما، وإن القطعة — وهي عبارة عن قطعة معدنية كبيرة تشبه برج تبريد لمفاعل نووي، وجزء من مركبة فضائية يجري تصنيعها وتدعى أوريون — تحتاج إلى تنظيف بكل الأحوال.

وعاد بنس وكتب في تغريدة مازحا أنها ليست المرة الأولى، وأرفقها بصورة معدلة له وهو يلمس قنفذا وليس القطعة الفضائية.

وانتشرت الصورة الأساسية على الإنترنت ووجّه العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة لبنس، بينما قال مؤيدو بنس إن الموضوع لا يحتمل المبالغة به.

وكتب أحد المغردين: "من الجيد أن نعرف أن نائب رئيسنا يتحلى بضبط النفس مثل تلميذ في الصف الثالث في رحلة مدرسية"، وكتبت أخرى "مرة أخرى تلقي الإدارة اللوم على آخرين" في إشارة إلى تحميل روبيو المسؤولية.