شاهد: وفاة مهرج إثر سقوطه خلال مهرجان موسيقي في مدريد

لقي مهرج حتفه خلال مهرجان موسيقي في مدريد في وقت متأخر الجمعة، قبل لحظات من صعود فرقة "غرين داي" الغنائية الأمريكية على خشبة المسرح.

وقال منظمو مهرجان "ماد كول" إنهم "يشعرون بالحزن جراء الحادث الرهيب"، لكنهم لم يقدموا أي تفسير لما حدث.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت المهرج في قفص مرتفع فوق الجماهير قبل أن يسقط فجأة من ارتفاع 30 مترا تقريبا على الأرض.

واعتقد الكثير من المشاهدين البالغ عددهم 45 ألف شخص في البداية أن الحادث ليس سوى جزء من العرض، حتى رأوا المسعفين يهرعون إلى مسرح الحادث.

وقالت صحيفة " إلبايس" إن المتوفي أسباني ولد عام 1975.

ووجهت انتقادات إلى فرقة "غرين داي" على وسائل التواصل الاجتماعي للاستمرار في الغناء، ولكن يبدو أنها لم تعلم بوفاته إلا بعد أن انتهت من فقرتها.

وغردت الفرقة في وقت مبكر السبت: "لقد علمنا بمجرد خروجنا من مهرجان ماد كول بالنبأ المزعج، فقد فنان شجاع يدعى بيدرو حياته الليلة في حادث مأساوي".

وقال المنظمون في بيان إنهم قرروا المضي في البرنامج الموسيقي "لأسباب أمنية"، وقدموا تعازيهم لأسرة الرجل، وقالوا إنه "سوف يظل في ذاكرتهم خلال المهرجان اليوم السبت".