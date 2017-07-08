شاهد: مكواة "القدم".. مهنة تواجه الانقراض في مصر

في شارع مكتظ بمنطقة المنوات الشعبية بمحافظة الجيزة المصرية، يعمل أحمد مبارك، 65 سنة، بجد، مستخدما جسده بالكامل لكيّ ملابس زبائنه.

ويعد مبارك أحد قلائل "المكوجية" الذي يعملون بالطريقة القديمة – الكي بالقدم – حيث يتم الضغط على الملابس بقطعة معدنية ساخنة ومسطحة.

ويؤدي وزنه والحديد الساخن إلى نتائج جيدة ولا يزال لديه الكثير من الزبائن.

لكن مبارك ينتابه القلق من احتمالية انقراض الطريقة القديمة في وقت قريب.

ومازال بعض الناس لديهم الولاء لمبارك وآخرين من "المكوجية" حيث يواصلون كيّ ملابسهم بهذه الطريقة.

وقال أحد الزبائن إن مكواة القدم تتمتع بالثبات؛ حيث يظل مفعولها على الملابس حتى بعد غسلها.

لكن مكوجيا آخر يدعى سامي جمال قال إنه اضطر إلى التحول إلى الكي بالبخار مجاراة للتغيير الحادث في هذه المهنة.