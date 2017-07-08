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شاهد: أعمال فنية تعرض للبيع على طريقة ماكينات المشروبات

8/7/2017

يأخذ مجموعة من الفنانين بمدينة برايتون الساحلية في جنوب انجلترا أعمالهم من جدار المعرض ويقدمونها للجمهور عبر قناة غير معتادة، من خلال آلة للبيع الذاتي.

وتعرض الآلة التي تقع داخل ناد في وسط المدينة مطبوعات لمجموعة من الفنانين الناشئين على المشترين المحتملين بأسعار تتراوح بين 20 جنيها إسترلينيا (25.75 دولار) و50 جنيها (64.4 دولار).

ومثلها مثل الكثير من علب المشروبات التي توجد عادة في مثل هذه الآلات، تقدم المطبوعات للمشترين ملفوفة في حاويات معدنية، ويمكن للمشترين اختيار المطبوعة الفنية بعد تصفح قائمة من الصور داخل ملصق في الآلة.

تقول الرسامة "هيلين هيت"، وهي واحدة من الفنانين الذين تعرض أعمالهم في الآلة: "في بعض الأحيان يُرى الفن على أنه نوع من الطموح أو على أنه أمر غير قابل للتحقيق إلى حد ما، ولكن إذا وجد في آلة بيع يكون بمثابة نوع من الشرائح التي تطرح للبيع".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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