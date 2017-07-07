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ماذا فعل ميسي بما تبقى من طعام حفل زفافه؟

ميسي تبرع بما تبقي من طعام حفل زفافه لمؤسسات خيرية
ميسي تبرع بما تبقي من طعام حفل زفافه لمؤسسات خيرية
7/7/2017

تبرع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بكميات الطعام والشراب المتبقية من حفل زفافه الفخم، الذي أقيم الجمعة الماضي إلى اثنتين من المؤسسات الخيرية في مدينة "روساريو" الأرجنتينية.

وذكرت صحيفة "لا كابيتال" اليومية، التي تصدر في روساريو، أن ميسي تبرع بكل المشروبات والأطعمة والوجبات الخفيفة، التي لم تستهلك في الحفل، إلى بنك الطعام بروساريو ومؤسسة "كونين" والتي تعمل في مختلف أنحاء  البلاد لمكافحة سوء التغذية لدى الأطفال.

وكان ميسي قد احتفل بزواجه من صديقته "أنتونيلا روكوزو" في مدينة روساريو الجمعة الماضي، بحضور أكثر من 260 ضيفا من جميع أنحاء العالم.

وأوضح مسؤولو بنك الطعام أنه جرى تسلم كميات من الوجبات الغذائية والمشروبات الغازية، ونظرا لأن البنك لا يقبل المشروبات الكحولية، سيجرى استبدالها بالمال الذي سيتم رصده لصالح البنك.

وارتبط بنك الطعام في روساريو منذ أعوام عديدة بمؤسسة ميسي الخيرية،التي تمده، بقمصان لعب النجم الأرجنتيني وكذلك الكرات  لطرحها في مزادات وتوجيه عائدات بيعها لصالح بنك الطعام.  

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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