شاهد: قهوة في أكواب من البسكويت

توصلت شركة في بلغاريا إلى صنع أكواب قهوة من البسكويت يمكن للشخص أكلها بعد شرب القهوة.

ونجح صاحبا الشركة في التوصل إلى صنع بسكويت يتحمل درجات الحرارة العالية بعد ثلاثة أعوام من الأبحاث والدراسات.

وتقول الشركة إن الأكواب لا تؤثر على طعم القهوة وتظل مقرمشة بالرغم من وضع القهوة بداخلها.

وستبدأ الشركة في إنتاج الأكواب، التي يتم صنعها من دقيق القمح والشوفان، قريبا.

وتقول الشركة إنها لجأت إلى هذه الطريقة من أجل الحد من النفايات.

ويجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي تقليل اعتمادهم على المنتجات البلاستيكية وتلك التي تأخذ وقتا طويلا في التحلل خلال الأعوام القليلة المقبلة.