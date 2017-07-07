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شاهد:ثيران تنطح 3 أشخاص في مهرجان للركض بإسبانيا

7/7/2017

تعرض 3 أشخاص للنطح في افتتاح مهرجان سان فيرمين للركض أمام الثيران في مدينة بامبلونا الأسبانية.

ولم ترد أنباء بشأن إصابات أخرى في أول سباقات بالمهرجان، والذي بلغ طوله 875 مترا بالمدينة الواقعة في شمال إسبانيا.

وقال الصليب الأحمر أن أحد الأشخاص تعرض للنطح في صدره بينما تعرض آخر للنطح في خصيته. ونُقل الثلاثة للمستشفى لتلقي العلاج.

واستمر العدو أقل من ثلاث دقائق وارتدى خلاله المشاركون ملابس بيضاء وأوشحة حمراء حول العنق وهم يهرولون مع 12 ثورا.

ويستمر مهرجان سان فيرمين الصيفي أسبوعا ويركض فيه متسابقون عبر الشوارع الضيقة أمام ثيران حمراء اللون، وهو الأشهر بين مهرجانات كثيرة مماثلة بأنحاء إسبانيا. ويجذب الآلاف من أنحاء العالم.

المصدر : رويترز
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