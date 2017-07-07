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حفلات الزفاف تتميز بشيء خاص هذا اليوم: ما هو؟

7/7/2017

رغبة منهم في أن يكون زفافهم مميزا حرص البعض على اختيار اليوم لعقد القران والزفاف.

اليوم هو السابع من يوليو 2017 (7/07/2017) ولتطابق الرقم 7 في اليوم والشهر والعام حرص بعض الأتراك بحسب وكالة الأناضول على اختيار اليوم موعدا ليكون يوم عقد قرانهم.

ففي ولاية دنيزلي، جنوب غربي تركيا، جرى عقد قران 59 زوجا في دائرة الزواج بمنطقة "إنجيلي بينار".

وعُقد قران كل زوج في 5 دقائق، في ظل الازدحام بهذا اليوم، الذي تفاءلوا به، ولن ينسوه، حسب تأكيدهم.

وقال محمد عاكف شارباك، إنه حجز دورا قبل 3 أشهر لعقد قرانه اليوم، فيما أعربت عروسته "بتول" عن سعادتها لزواجها بمثل هذا اليوم.

أما "أرهان دمير ألان" الذي كان ينتظر حلول ساعة عقد قرانه، فقال إنه حجز موعده قبل 5 أشهر، وذلك كي لا ينسى ذكرى زواجه، على حد تعبيره.

بدورها أكدت زوجته "دويغو" أنها لن تنسى هذا التاريخ إطلاقا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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