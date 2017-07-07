البث الحي
منوعات|ألمانيا

اعتقالات في ألمانيا بعد كشف موقع للمواد الإباحية للأطفال

7/7/2017

قال الادعاء إن الشرطة الألمانية كشفت موقعا إلكترونيا يعمل بشكل سري متخصص في تبادل المواد الإباحية للأطفال وله حوالي 90 ألف مستخدم وألقت القبض على من يشتبه أنه يدير الموقع.

وقال مكتب مدعي عام فرانكفورت والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في بيان أمس الخميس إن موقع "(إليسيوم)، والذي تأسس على أنه منتدى، موجود منذ نهاية 2016 ولا يمكن الدخول إليه إلا عن طريق ما يعرف باسم (الشبكة المظلمة).

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على العديد من مستخدمي الموقع، أغلبهم في ألمانيا والنمسا، ومن بينهم من يشتبه أنه يدير المنصة وهو رجل يبلغ من العمر 39 عاما يعيش في منطقة ليمبورج-فايلبورج شمالي فرانكفورت.

وقال مدعون إن الموقع له أكثر من 87 ألف مستخدم وتم استخدامه لتبادل مواد إباحية للأطفال على مستوى العالم.

وألقي القبض على المشتبه بإدارته الموقع في 12 يونيو حزيران عندما داهمت الشرطة شقته وصادرت الخادم الذي يستخدمه.

ولم يوضح البيان عدد من تم القبض عليهم وقال إن مزيدا من تفاصيل القضية ستعلن في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)