اعتقالات في ألمانيا بعد كشف موقع للمواد الإباحية للأطفال

قال الادعاء إن الشرطة الألمانية كشفت موقعا إلكترونيا يعمل بشكل سري متخصص في تبادل المواد الإباحية للأطفال وله حوالي 90 ألف مستخدم وألقت القبض على من يشتبه أنه يدير الموقع.

وقال مكتب مدعي عام فرانكفورت والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في بيان أمس الخميس إن موقع "(إليسيوم)، والذي تأسس على أنه منتدى، موجود منذ نهاية 2016 ولا يمكن الدخول إليه إلا عن طريق ما يعرف باسم (الشبكة المظلمة).

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على العديد من مستخدمي الموقع، أغلبهم في ألمانيا والنمسا، ومن بينهم من يشتبه أنه يدير المنصة وهو رجل يبلغ من العمر 39 عاما يعيش في منطقة ليمبورج-فايلبورج شمالي فرانكفورت.

وقال مدعون إن الموقع له أكثر من 87 ألف مستخدم وتم استخدامه لتبادل مواد إباحية للأطفال على مستوى العالم.

وألقي القبض على المشتبه بإدارته الموقع في 12 يونيو حزيران عندما داهمت الشرطة شقته وصادرت الخادم الذي يستخدمه.

ولم يوضح البيان عدد من تم القبض عليهم وقال إن مزيدا من تفاصيل القضية ستعلن في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.